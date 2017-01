Eisige Architektur beeindruckt am Kitz

12.01.2017, 14:14 Uhr

Monumentale Architektur

Künstler Max Seibald wieder am Werk

Das Kitzsteinhorn – Der Gletscher

100 Höhenmeter oberhalb des Alpincenters, an einem der schönsten Aussichtspunkte auf dem Kitzsteinhorn, zieht auch diesen Winter wieder eine faszinierende Welt aus Schnee, Eis und Kunst die Besucher in ihren Bann. Bereits zum 11. Mal arbeiteten Bildhauer, Baumeister und Lichtdesigner unter der Leitung von Andy Tremschnig am Bau einer monumentalen Architektur aus Schnee. Aus 60 Tonnen Eis und 3.500 Kubikmetern Schnee hat das zehn Personen starke Ice-Camp-Team in achtwöchiger Bauzeit die drei miteinander verbundenen Schneekuppeln für den Kunstraum „Frozen Forest“, den „Audi Show Room“ und die „Ice Bar“ errichtet – jede einzelne mit einem imposanten Durchmesser von zwölf Metern. Die ineinander gestellten Raumkörper sind mit speziellen Eis-Licht-Objekten ausgestattet und stellen eine ganzheitliche Installation aus Baukunst, Lichtsystemen, Ton und Musik, Design und Skulpturen dar. Auf dem Plateau vor dem Ice-Camp lädt ein großzügiges Sonnendeck samt Snackbar zum Verweilen ein. In der Eisbar wird der exklusive „Pure Glacier“ Vodka von Siegfried Herzog Destillate in Gläsern aus purem Eis serviert.Für das Konzept und die künstlerische Umsetzung des Ice Camp Nummer 11 konnte erneut der Osttiroler Künstler Max Seibald gewonnen werden. Auch er ist von Anfang an dabei und setzt die magische Eiswelt Jahr für Jahr nach einem neuen künstlerischen Konzept gekonnt in Szene. „Die größte Herausforderung ist es, Kunst in den Alltag zu integrieren und durch sie eine bestimmte Wahrnehmung zu kreieren. Das Ice Camp ist einem breiten Publikum zugänglich. Wenn wir es schaffen, hier durch Kunst Begeisterung hervorzurufen, dann wurde unser Ziel erreicht. Der Raum ‚Frozen Forest’ soll eine Anspielung auf die Vergänglichkeit der Natur sein.Das Baumkronengebilde aus Eis lässt den Gedanken an eine konservierte Landschaft ebenso zu, wie die Vorstellung an eine mögliche klimatische Situation auf einem fernen Planeten. Wie beim echten Klimawandel verschwindet der Eiswald im August wieder“, erläutert Seibald. Die zusätzlichen Toninstallationen von Giuseppe Piol (Elemente aus der Natur) sowie das konzipierte Lichtdesign von Christian Geissler begleiten den Rundgang im ICE CAMP und lassen den Besucher in eine andere Welt eintauchen.Ein echter Charakter: der neue Audi Q2.In einer der drei ICE CAMP-Kuppeln schafft ein eindrucksvoll in Szene gesetzter Audi Q2 in auffallendem Vegasgelb ein einzigartiges Ambiente. Das Auto steht quasi auf einer Wippe, zeigt eine Kippbewegung nach vorne und hält trotzdem seine Balance. Das neue Modell spricht eine neue, geometrische Formensprache und passt somit perfekt zur abstrakten Eiswelt des ICE CAMPS.Betont selbstbewusst und mit einem kraftvollen 2.0 TDI-Motor und dem permanenten Allradantrieb quattro, lässt seine Ausstattung keine Wünsche offen und bringt Features mit, die bislang der Oberklasse vorbehalten waren. Die Connectivity mit Audi smartphone interface und aktuellen Infotainment- und Soundsystemen ist auf dem neuesten technischen Stand.Ganztages-Sightseeing-ProgrammDas bis Mitte April 2017 für alle Gäste frei zugängliche Ice-Camp presented by Audi quattro liegt auf 2.600 Metern mitten im Skigebiet und ist vom Alpincenter aus über den Ice-Camp-Trail auch für Fußgänger gut erreichbar. Jeden Mittwoch von 10:30 – 12:00 Uhr findet eine geführte Schneeschuhwanderung hinauf zum Camp statt. Neben der permanenten Ice-Art- Ausstellung von Eiskünstler Max Seibald lädt die Location zum Verweilen, Entspannen und Gustieren ein.Das Kitzsteinhorn in der Region Zell am See-Kaprun ist das einzige Gletscherskigebiet im Salzburger Land. Auf 3.000 Metern erleben Wintersportler hundertprozentige Schneesicherheit von Oktober bis in den Frühsommer. Mit den zwei neuen, hochmodernen Seilbahnen „Gletscherjet 3+4“ ist das Höhenskigebiet seit Herbst 2015 noch attraktiver. Das Wintersport-Angebot zeichnet sich durch seine enorme Bandbreite aus, die von Snowparks über Freeride- bis zu Skitour-Routen reicht. In der „Gipfelwelt 3000“ erleben Besucher hautnah die faszinierende Hochgebirgs- und Gletscherwelt des Nationalparks Hohe Tauern, mit dem das Kitzsteinhorn neben der Nachbarschaft auch eine enge Partnerschaft verbindet. Als höchster Aussichtspunkt im Salzburger Land eröffnet die Panorama-Plattform „Top of Salzburg“ (3.029 Meter) ein einzigartiges Panorama über die höchsten Berge Österreichs und die Gletscher des Nationalparks. Abwechslungsreich ist der Event-Winter am Kitzsteinhorn: Gefeiert und getestet wird beim Opening-Festival WOW Glacier Love, geschlemmt bei der kulinarischen Veranstaltungsreihe „Hochgenuss“ im Gipfelrestaurant und einen Genuss für die Augen bietet der Ausblick von den Panoramaterrassen oder die Eiskunst im Ice Camp presented by Audi quattro.Text: Gletscherbahnen