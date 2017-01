31.01.2017, 07:30 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

LOFER. Gestern, am 30. Jänner 2017 wurde ein 69-jähriger deutscher Schifahrer im Schigebiet Lofer als abgängig gemeldet. Der Mann konnte um 21.45 Uhr von der Bergrettung in der Nebenhütte einer ehemaligen Holzknechthütte unverletzt aufgefunden werden. Er war mit den Schi über eine verschneite Forststraße von der Loferer Alm in Richtung des "Unkentals" abgefahren.