Erster Schmitten Poetry Slam

Egal ob historische Märchen, leidenschaftliche Geschichten, wütende Reden oder spannende Erzählungen – Sprache hatte immer bereits etwas Magisches an sich und ist jetzt zu großen Teilen wieder aufregender denn je. Mit Poetry Slam – einem literarischen Dichterwettstreit – kommt Sprache wieder ins Gespräch und beweist: Menschen setzen sich auch noch heute mit Inhalten auseinander. Egal ob in lustiger, charismatischer oder in tiefgründiger, kritischer Form: Sprache bewegt. Am 07. Dezember sogar in ganz besonders charmanter Art: In AreitAlm auf der Schmittenhöhe – dem Standort für den ersten Poetry Slam in Zell am See.

In der erstklassigen AreitAlm hausiert ein Top-Line-Up aus langjährigen Dichtern, etablierten Wortkünstlern und talentierten Newcomern. Das Publikum spielt hierbei eine ganz besondere Rolle, denn aus all den Teilnehmern kürt das Publikum per Jurywertung den/die Sieger/in des Abends. Wo Sprache plötzlich Knistern erzeugt und aus Worten Bildern werden, da ist Poetry Slam zuhause.