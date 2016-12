Zell am See

, 5700 Zell am See AT

Bergfriedhof , 5700 Zell am See AT

24. Dezember 2016 „Hl. Abend“: 15.00 Uhr Kinderliturgie mit Krippenspiel in der Pfarrkirche Schüttdorf, 17.00 Uhr Feier am Bergfriedhof & 23:00 Uhr Christmette - mitgestaltet von der Chorgemeinschaft in der Pfarrkirche Schüttdorf und Zell am See.