FIS Europacup Nachtslalom der Herren

, 5700 Zell am See AT

Ebenbergbahn , 5700 Zell am See AT

Am 11. Januar 2017 macht der alpine Europacup der Herren auf der Schmitten in Zell am See Station. Auf der Schmitten NightSlope ist es möglich, einen Europacup-Nachtslalom mitten in der Stadt Zell am See zu veranstalten.



Der alpine Ski-Europacup ist ein international ausgetragener Wettbewerb im alpinen Skisport, der jungen Nachwuchsläufer die Gelegenheit gibt sich auf internationaler Ebene zu messen.



Erwartet wird eine hochkarätige Besetzung mit Weltklasse Läufern, die Wettkampfpraxis sammeln wollen.



1. Durchgang: 16.00 Uhr

2. Durchgang: 19.00 Uhr



Eintritt ist frei!