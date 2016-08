Fotoimpressionen vom Bauernherbstfest in Uttendorf

30.08.2016, 14:25 Uhr

Musikalische Unterhaltung beim Pavillon

Die "Böhmische nullacht17er" der Trachtenmusikkapelle Uttendorf sowie die Stuhlfeldner Schuhplattler und die Niedernsiller Volkstanzgruppe mit Emmi Klinger und deren steirischer Harmonika sorgten für Unterhaltung beim Musikpavillon.

Authentizität zieht an: Seit dem ersten Bauernherbstjahr 1996 legten die Ankünfte in den Monaten September und Oktober im SalzburgerLand um 50 Prozent zu.Am Sonntag, den 25. September 2016, findet das Bauernherbstfest am Berg beim Alpengasthof Liebenberg in Uttendorf statt.Text: TVB UttendorfBilder: TVB Uttendorf