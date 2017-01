"Frauenkram" am Kraftplatz Kirchental

16.01.2017, 15:28 Uhr

Gesundheit als Aufgabe

Nach den Kräuterexperten Barbara und Hans Haider aus Unken war am Wochenende die Heilpraktikerin Susanne Flintsch eingeladen. Die für ihre humorvollen und informativen Auftritte bekannte leidenschaftliche Rednerin und Autorin lockte selbst bei starkem Schneegestöber viele interessierte Zuhörerinnen nach Kirchental. Erwartungsgemäß "verirrten" sich außer dem Gatten von Flintsch keine Männer zu dem Vortrag unter dem Motto "Frauenweisheiten, Frauenkram und Frauengram", obwohl sie natürlich willkommen wären. Neben zahlreichen Tipps, gab sie den Teilnehmerinnen mit: "Gesundheit ist nicht nur ein Zustand, sondern auch eine Aufgabe".Als nächster Vortragender spricht am 11. 2. Dr. Hans Gasperl, bekannt aus der Servus TV-Sendung "Einfach gut leben". Am 11. 3. gibt es noch einmal Gelegenheit Susanne Flintsch zu sehen.