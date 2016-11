Freitag, 2. Dezember: Totalsperren der Pinzgauer Straße bei Taxenbach

29.11.2016, 15:03 Uhr

Aufgrund dringend durchzuführender Reparaturarbeiten an der Stromleitung des Energieversorgers Salzburg AG wird es am Freitag, den 2. Dezember 2016, in der Zeit von 9.40 Uhr bis 10.10 Uhr bzw. von 11.40 Uhr bis 12.10 Uhr und von 13.40 bis 14.10 Uhr zu einer Totalsperre der B311 (Pinzgauer Straße), Gemeinde Taxenbach, zwischen dem Bahnhof Taxenbach und der Auffahrt Rauris kommen.