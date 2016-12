06.12.2016, 20:06 Uhr

Gedicht "Advent beim Loda-Bauern"

Ban Loda-Bauern hintan Fuxgrobn drent

do feierns dösmoi an untahoitsomma Advent!

De Bäurin hoaßt Liesl und er is da Ruap,

huckt oiwei am Sunntog ban Postwiaschtn durt.

Nur hiatz, wo boid s`Christkindl kimb,

bleibt er dahoam und vadruckt si en Stoi außi gonz gschwind.

Zwischn de Kia geht er ummadumm und sinniascht,

warum eppa hot de Bless goa nia nid gschtiascht?

S`Kaiblgeld bracht grod den Zaster,

den er brauchat - zweng an Weihnochtsgschenk fi sei Oide und a de Gfraster.

Auf de zwoa Dirn und dem Knecht soid er a nu denga,

se vadeana ea a a poa Gschenga!

Da oid Hansei, dös is a Genie,

der richt her, ois wos a so is hi.

Dös Goschtntürl häng davo,

da Hansei schraufts wieda o.

Da Schlittn tuat a Kufn valiern,

koa Problem - da Hansei tuats repariern.

Ba da Krippn vom heiligen Poa

steht da Ox und hot am Schwonz koane Hoa;

da Hansei nid fad und denkt an de Kath,

dera ihr Borschtn an scheenSchwoaf ogebn tat.

Dö is owa davo so gor nit erbaut,

sodaß ihr`s da Knecht ban Schlofn mit da Schafescher klaut!

Am nächsten Tog siecht ma a groß Wunda bei dem Oxn,

sei Schwoaf is üwa Nocht nochgwoxn!

D`Liesl und d`Resi, dö bas Dirn,

dö dean Keks bockn und da kloa Franzl tuat en Toag rühr`n.

S`Nanei, sei Schwesta, de bled Ratschn,

dawischt eam ban Toag-schleckn und er griagg dafür a mütterliche Watschn!

Der orme, hungrige Bua,

owa so gehts ban Loda hiatz tua!

Stoi ausmistn, putzn und Butta rühr`n,

dös tuat de Kath, de borschtate Dirn.

Fin Knecht soids a nu kas`n und sie tuats nit gern,

owa da Hansei ruascht in seina Kistn noch an himmlischen Stern.

Er suacht und suacht und tuat eam nit findtn,

owa fi d`Vespa de vamißte Zindkeschtz, de lieg do gonz hintn!

Es is hoid oiwei gfeit

und s`Christkindl is neama weit!

Dem Ruap sei Schwamuat is boid nimma zan datrogn,

und ois zwengan Gäd fi de weihnachtlichen Gobn.

"Geh Riapei", moat d`Liesl und schmunzelt vor sich hi,

"d`Finanzn ban Loda hu oiwei nu i!

Und wos geid fi de Kinda und a fis Gsind,

liegt seit Wochn auf da Tenn im blechanen Spind".

Eam weascht gonz leicht und er denkt hiatz dro,

a bissl epps fi da Liesl ihr Miaderl hon i fei scho!

S`Reserl warat dem Hansei long scho recht guat,

owa ba d`Weiwaleit feit dem Deppn da Muat.

Warts nur o, denkt si se, ban Christbam hoin oben im koiten Woid, druck i di zuawa, ob da dös nit decht recht guat gfoit?!

Und richtig, es weascht en Hansei gonz worm um sei Heaschtz und er moat,

dös is a Tram,

und vagißt va lauter Glückseligkeit akkurat aufm Weihnochtsbam!

Am Hof geids a Glachta und umman Spott brauchn si se nit sorgn,

de Tonna hoid hiatz da Bauer, owa eascht morgn.

Am heilig`n Omd sitzns donn gmiatlich beinond,

d`Liesl und da Ruap - s`Resei mitn Hansei ba da Hond,

de Kathi is a nid gonz alloa,

sie hod mid`n Nanei und en Franzl gnuag ztoa.

So geht er wieder vorbei, dieser schöne Advent,

ban Loda-Bauern hintan Fuxgrobn drent!

