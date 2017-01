Im Fokus: Faschingskrapfen heimischer Bäcker

31.01.2017, 18:45 Uhr

Lange Tradition

Das Team der Bezirksblätter Pinzgau hat sich durch Krapfen von sechs heimischen Bäckereien gekostet, denn frisch gemacht schmecken sie natürlich am besten. Der herkömmliche Krapfen besteht aus Germteig und wird in Fett schwimmend rund sechs Minuten heraus gebacken, mit Marillenmarmelade gefüllt und anschließend mit Zucker bestreut. Der weiße Rand in der Mitte ist ein wichtiges Merkmal für typische Krapfen, deren Ursprung nicht geklärt ist. Nachweislich war das Schmalzgebäck aber schon in der Antike ein klassischer Begleiter ausgelassener Feste. In Wien wurden bereits 1486 die ersten “Krapfenbacherinnen” schriftlich erwähnt.

Fett & gut

Das Bezirksblatt-Team ließ sich die süßen Versuchungen schmecken, obwohl ein Krapfen je nach Größe immerhin rund 300 bis 400 Kalorien hat. Genüsslich wurde in die Teige gebissen, voller Spannung, was das Innenleben offenbaren würde. Bekanntlich gibt es ja Krapfen mit sehr viel Marmelade, andere haben wieder weniger Fülle. Gleiches trifft auf den Staubzucker zu. Praktischerweise sind die Vorlieben so verschieden wie die Krapfen, so ist eigentlich für jeden Geschmack etwas dabei. Generell gilt, dass die Krapfen vom heimischen Bäcker manuell hergestellt werden und daher auch unterschiedlich ausfallen können.