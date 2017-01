25.01.2017, 18:05 Uhr

Impressionen vom Bezirksblätter Bergauf Skitourenspaß.

Zu Beginn einer Serie von Bezirksblätter Bergauf Skitouren wurde in Zell am See Thumersbach auf den "Ronachkopf", gestartet. Nach dem Start in Thumersbach wurde zum Ronachkopf aufgestiegen. Danach Einkehr zu Jause und Bier in die Enzianhütte wo der Skitourenabend, gemütlich ausgeklungen ist.Mehr Bilder und Infos unter: Bezirksblätter Bergauf