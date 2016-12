01.12.2016, 22:36 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

Unterwegs mit dem Firmenauto

KAPRUN. Beamte aus Zell am See hielten heute, am 1. Dezember 2016 nachmittags, einen Pkw-Lenker in Kaprun wegen überhöhter Geschwindigkeit an.Das Ergebnis des Alkotest bei dem 36-jährigen Arbeiters, welcher mit einem Firmenwagen unterwegs war, ergab einen Wert von 1,66 Promille. Die Beamten nahmen den Führerschein ab und zeigten den Pinzgauer an.