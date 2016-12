08.12.2016, 12:19 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

KAPRUN. In der Nacht auf heute, den 8. Dezember 2016, kam es in Kaprun zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, wobei ein 21-jähriger Pinzgauer mit seinem PKW ein Brückengeländer streifte.Ein an Ort und Stelle durchgeführter Alkotest mit dem PKW Lenker, ergab einen Wert von 1,09 mg/l. Am Brückengeländer und am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit nicht bekannt.