09.12.2016, 06:47 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

SAALFELDEN. Heute, am 9. Dezember 2016 gegen 3.20 Uhr, versetzte in einem Lokal in Saalfelden ein 36 jähriger Einheimischer einem 24 Jährigen grundlos einen Kopfstoß in dessen Gesicht. Dadurch erlitt dieser Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde von der Rettung in das Krankenhaus Zell am See verbracht.