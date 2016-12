Kunsthaus Nexus: Bitte keine Schwellenangst - eine Vorschau auf 2017

18.12.2016, 10:55 Uhr

Das beweist auch die Bilanz über das sich dem Ende neigende aktuelle Jahr, in dem vor allem das speziell für die Jugend angebotene Programm "überraschend positiv" angenommen worden ist - Musik-Workshops, Bandauftritte, Poetry Slams oder Einblicke in das Wirken von Dj's sind gut angekommen.

Vielseitig, umfangreich, interessant

Schwerpunkt Jugend

Schwerpunkt Frauen

Voller Vorfreude stellen Steinberger und Steidl das Programm für 2017 vor, das so umfangreich, so interessant und für alle Altersgruppen so vielfältig daherkommt, dass es wohl eine ganze Bezirksblätter-Ausgabe füllen würde - da ist die Homepage www.kunsthausnexus.com sehr hilfreich. Unter dem Punkt "Service" kann sich dort auch eintragen, wer das jeweilige Monatsprogramm per Post nach Hause zugeschickt bekommen will.Für junge Leute werden 2017 wiederum besondere Schwerpunkte gesetzt, wobei zu diesem Zweck nun auch ein eigenes Jugendkomitee installiert worden ist. Christiane Jelinek, Romana Wörgötter und Jürgen Hanke sind dabei die engagierten Ansprechpartner, die in ihrem Alltag viel im persönlichen Kontakt mit ihren Altersgenossen stehen. Wer Fragen, eigene Veranstaltungsideen oder -vorschläge hat oder sich sonst irgendwie einbringen möchte, kann sich auch unter jugend@kunsthausnexus.com melden. Fix ausgebaut wird 2017 das in Kooperation mit Pinzgauer Jugendinitiativen und mit Akzente Salzburg erarbeitete "Frei und Laut"-Projekt im November und zwar von drei Tagen auf eine ganze Woche.Schon im Frühjahr, rund um den internationalen Tag der Frauen am 8. März, steht im Nexus unter dem Motto "Mit, für und über starke Frauen" das weibliche Geschlecht im Mittelpunkt. Einige Höhepunkte: Ein Filmfrühstück mit dem Pinzgauer Frauen-Netzwerk, ein My Uni-Vortag über Maria Theresia sowie Filme, Diskussionen und ein Kabarett.