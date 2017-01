Maria Alm: Drei Männer mit Messer raubten das Geld eines 21-Jährigen

15.01.2017, 21:36 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

MARIA ALM. Am Abend des 14. Jänner 2017 hielt sich ein 21-jähriger Wiener als Besucher eines Wintersportfestivals in Maria Alm auf. Er befand sich gegen 22.10 Uhr am Parkplatz beim Steinbocklift, um dort hinter einem abgestellten Lkw seine kleine Notdurft zu verrichten. Dort standen seinen Angaben zufolge plötzlich drei ihm unbekannte Männer vor ihm, wobei ihm einer ein Messer vor die Brust hielt. Zugleich forderte dieser unbekannte Täter vom 21-Jährigen nachdrücklich, seine gesamte Barschaft herauszurücken. Das Opfer kam dieser Forderung sofort nach und übergab dem Täter eine Hundert-Euro-Banknote.

Die drei Unbekannten liefen anschließend zu einem im Nahbereich der Tatörtlichkeit abgestellten Pkw und flüchteten mit diesem Fahrzeug. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem betreffenden Fahrzeug und den unbekannten Tätern verlief bisher negativ. Der 21-jährige Wiener erlitt bei diesem Vorfall keine Verletzungen.