Maria Alm: Ein Skitourengeher konnte aus einer alpinen Notlage geborgen werden

07.01.2017, 22:22 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

MARIA ALM. Ein 22- jähriger Pinzgauer wollte heute, am 7. Jänner 2017, mit Freunden eine Schitour auf die Klingspitze (1.988) im Gemeindegebiet von Maria Alm unternehmen. Während der Tour bekam er an den Füßen Blasen und musste aus diesem Grund frühzeitig - zwischen Marbachhöhe und Klingspitze - umkehren. Im Zuge der Abfahrt bemerkte er, dass er zu früh vom Bergrücken in einen lawinengefährdeten, mit Felsen durchsetzten steilen Hang eingefahren war und stieg deshalb ohne Schier im Tiefschnee wieder auf. Oben angekommen, setzte er einen Notruf ab, da er ohne Schier keine Chance sah wieder ins Tal zu gelangen. Der Schifahrer wurde vom Team des Hubschraubers der Flugeinsatzstelle Salzburg geborgen und unversehrt ins Tal geflogen.