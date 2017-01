"marie Curie" - Kino

AT

Saalfelden am Steinernen Meer

, Saalfelden am Steinernen Meer AT

Kunsthaus Nexus , Saalfelden am Steinernen Meer AT

MARIE CURIE zeigt die legendäre Wissenschaftlerin von einer bislang unbekannten, privaten Seite und zeichnet das bewegende, emotionale und überraschende Bild einer leidenschaftlichen und starken Frau, die ihren Weg gegen alle Widerstände geht, und die immer wieder von Neuem für ihr Glück kämpfen muss.

1903 erhält die Wissenschaftlerin Marie Curie als erste Frau den Nobelpreis für Physik. Als sie kurze Zeit später ihren Mann verliert, geht sie ihren Weg unerschütterlich weiter, setzt in einer von Männern dominierten Welt ihre gemeinsamen Forschungen alleine fort und erhält als erste Frau einen Lehrstuhl an der Pariser Sorbonne. Ihre Affäre mit dem bereits verheirateten Forscher Paul Langevin führt zum Skandal. Gerade als sie ihren zweiten Nobelpreis, diesmal in Chemie, erhält, wird ihr Ruf durch die Veröffentlichung des privaten Briefwechsels zwischen ihr und Paul beschmutzt, und der Ehebruch droht ihre wissenschaftlichen Erfolge vollständig zu überschatten.



Termin: 26.1., 20.00 Uhr, Nexus