Mittersill / Hollersbach: Ein Verkehrsunfall mit Verletzung

15.01.2017, 08:28 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

Ins Schleudern geraten

Gestern, Am 14.Jänner 2017 gegen 16.40 Uhr, lenkte eine 20-Jährige Frau aus der Region ihren PKW auf der Gerlos Bundesstraße, B 165, aus Richtung Hollersbach kommend in Richtung Mittersill. Sie war war angegurtet und hatte das Abblendlicht eingeschaltet. Zum Zeitpunkt des Unfalles war die Fahrbahn mit Schnee bzw. Schneematsch bedeckt.Die Lenkerin kam aus unbekannter Ursache ins Schleudern, brachte den Wagen nicht mehr unter Kontrolle und schlitterte über den Fahrbahnrand hinaus. Dort überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach in der dortigen Wiese zu liegen. Die 20-Jährige konnte mit Hilfe nachfolgender Fahrzeuglenker aus dem stark beschädigten Fahrzeug geborgen werden. Die Unfalllenkerin wurde durch einen Notarzt sowie dem Roten Kreuz ärztlich versorgt. Die B 165 war im Bereich der Unfallstelle für ca. 35 min erschwert passierbar bzw. teilweise total gesperrt. Der durchgeführte Alkoholtest bei der Unfalllenkerin verlief negativ.