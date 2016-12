Mountain Attack: „Auf die Felle, fertig, steil bergauf!“

16.12.2016, 16:21 Uhr

Vor 19 Jahren hat sich die Salzburger Eventagentur NMC mit GF Mag. Roland Kurz entschlossen, die Mountain Attack ins Leben zu rufen. 1999 wurden sowohl Veranstalter als auch TeilnehmerInnen von vielen als „Spinner“ bezeichnet, die einen Berg im Renntempo nach oben laufen um dann mit extrem leichtem Material wieder mit „High Speed“ nach unten zu sausen.

Rennen mit drei Distanzen

Besonderheiten der Attack

Details

Race Specials

Mittlerweile hat sich Skibergsteigen in unserer Gesellschaft fest verankert und ist aus der Sportszene nicht mehr wegzudenken. Man spielt beim IOC sogar mit dem Gedanken, Ski- bergsteigen 2022 wieder ins Olympische Programm aufzunehmen. Der Boom ist ungebrochen, immer mehr Menschen finden den Weg zum Skibergsteigen, ob als Genuss-, Hobby-, oder Wettkampfskibergsteiger. Alle Facetten sind vertreten, alle Ein- kommensschichten üben den Sport aus; und auch touristisch erfolgt ein Umdenken, denn die Zielgruppe ist stetig am Wachsen.Am Freitag, 13. Jänner 2017, Punkt 16.00 Uhr, fällt am Dorfplatz von Saalbach der Start- schuss. Im Sprint laufen 1.100 Athletinnen und Athleten aus 20 Nationen die Dorfstraße entlang, zum Basisareal am Fuße des Schattbergs. Hier heißt es erstmals anfellen. Unter dem Motto: „Auf die Felle, fertig, steil bergauf!“ werden die Glemmtaler Berge attackiert. Bereits der erste Anstieg kann sich sehen lassen. Mit bis zu 70% Steigung im unteren Bereich des Schattbergs verlangt der Berg den Athleten alles ab. Die Teilnehmer erleben dabei auch einen wahren Gipfelrausch, angefeuert von zahlreichen Fans auf den Gipfeln und im Tal.1. Das Schattberg Race: das ist ein reines Vertical Race (Aufstiegsrennen). Hier gilt es 1017 Höhenmeter zu bewältigen mit Ziel am Gipfel des Schattbergs. 200 AthletInnen haben für diese Kategorie gemeldet. Die Abfahrt ins Tal erfolgt anschließend mit der Gondel des Schattberg X-press.2. Die Tour: das ist ein Individual Rennen (Aufstiege und Abfahrten). Hier müssen von den Teilnehmern 5 Gipfel bewältigt werden, insgesamt 2.036 Höhenmeter Aufstiege und auch Abfahrten werden absolviert. Die Strecke führt über: Schattberg – Westgipfel – Abfahrt nach Hinterglemm – durch den Ort – Aufstieg Hasenauer Köpfl – Reiterkogel – Abfahrt Wetter- kreuz – Bernkogel – Abfahrt nach Saalbach (ca. 450 TeilnehmerInnen)3. Der Marathon: ebenfalls ein Individual Rennen. Hier gilt es 3.010 Höhenmeter zu bewälti- gen. Die Strecke ist bis Hinterglemm ident mit der Tour. Jedoch müssen die Teilnehmer zusätz- lich noch den Zwölferkogel-Anstieg, die Nordabfahrt in die Hochalm und den Aufstieg von der Hochalm Richtung Hasenauer Köpfl bewältigen. Die ca. 450 Aktiven erklimmen somit insgesamt 6 Gipfel!Bereits 5 Stunden nach Öffnung der Anmeldung am 17. Oktober 2016 waren alle 1.100 Start- plätze für die 19. Hervis Mountain Attack vergeben. Weitere Startplätze können nur vergeben werden, wenn sich TeilnehmerInnen vom Rennen wieder abmelden und somit ihren Startplatz zurücklegen. Diese möglichen Restplätze werden erst am Renntag ab 9.00 Uhr direkt bei der Anmeldung in Saalbach vergeben.Wie bereits im Vorjahr wird auch 2017 wieder ein LIVE STREAM zum Rennen auf www.mountain-attack.at zu sehen sein. In Kooperation mit der Salzburg AG und unserem Produktionsteam Mediahaus senden wir LIVE ab den Startvorbereitungen um 15.40 Uhr, bis ca. 19.30 Uhr. Zusätz- lich werden Postings, Live Beiträge und aktuelle Bilder auf der Mountain Attack Facebook Seite die Fans über den aktuellen Rennverlauf informieren. Die Zuschauer vor Ort werden mit Live Bildern auf einer LED Wall im Zielraum das Rennen mitverfolgen können.4 ModeratorInnen, 8 mobile Kamerateams, 4 fixe Kamerapositionen sowie ein modernst ausge- statteter Übertragungswagen mit Profis an der Regie sorgen für actionreiche Bilder und Hinter- grundberichte rund um die Attack.Alle Zuseher, Begleiter und Fans können auch 2017 wieder kostenlos nach dem Start mit der Schattberg X-press Gondel zur Mittelstation und zum Gipfel auffahren, um hautnah am Gesche- hen dabei zu sein. Im Tal bieten sich die Checkpoints in Hinterglemm und in der Hochalm für den Fanansturm geradezu an. Beide Hot Spots können bequem mit dem Auto erreicht werden. In Hinterglemm sind es dann wenige Schritte zum Checkpoint, in der Hochalm kann direkt geparkt werden.90 Mitarbeiter der Firma Egger (St. Johann in Tirol) werden auch heuer wieder den Schattberg bezwingen und mit ihren Höhenmetern bereits zum 5. Mal Spendengelder sammeln. Die Spendensumme in Höhe von ca. 4.000 Euro zur Verfügung gestellt von Egger CFO Dr. Thomas Leissing aus privater Tasche, werden 2017 wieder einem SOS Kinderdorf zur Verfügung gestellt (wir berichten im Anschluss an das Rennen).Auch 2017 werden wieder viele internationale und nationale Top Stars am Start sein.Allen voran Vorjahressieger und somit 3-fach Mountain Man Christian Hoffmann aus Österreich. Mit einem weiteren Sieg 2017 könnte er die alleinige Führung der Mountain Man Wertung, mit gesamt 4 Marathon Erfolgen, übernehmen. Aktuell halten neben Hoffmann auch Andreas Ringhofer (AUT) und Guido Giacomelli (ITA), mit jeweils 3 Siegen, den Rekord. Streckenrekordhalter (2:24:35) und Vorjahres Zweiter Tadei Pivk (ITA) wird da sicherlich, ebenso wie Konrad Lex (GER, 4. Platz 2016, Mountain Man 2010), der Südtiroler Henry Hofer (5. Platz 2016) und Robert Berger (AUT, 8. Platz 2016) vom La Sportiva Mountain Attack Team dagegenhalten. Spannung ist somit garantiert.Bei den Marathon Damen wird Raffaella Rossi (ITA) versuchen ihren Titel zu verteidigen. Mit der Vorarlbergerin Katharina Zipser (3. Platz 2016) ist wohl eine Österreicherin ihre größte Kon- kurrentin auf den Sieg. Erstmals am Start in Saalbach ist Katia Tomatis aus dem italienischen Nationalteam. Auch ihr traut man den Marathon Sieg zu.Wie immer wird die Tour Herren am härtesten umkämpft sein. Daniel Zugg und Patrick Inner- hofer aus Vorarlberg, sowie Thomas Wallner aus Bischofshofen (alle AUT-Nationalteam) werden alles geben um ganz vorne mit dabei zu sein. Nicht zu vergessen in dieser Kategorie sind die „jungen Wilden“ aus dem eigenen La Sportiva Mountain Attack Team wie: Andreas Jank, Max Kurz, Christoph Scheiber oder Daniel Aschbacher.Bei der Tour Damen wird der Sieg wohl über die starke Österreicherin Johanna Erhardt führen.Jüngster Teilnehmer: Daniel Putz, Abtenau, 24.1.2001, Kategorie: Schattberg Ältester Teilnehmer: Willi Nagl, Puchberg, 24.10.1946, Kategorie: Tour +45REKORDBONUSSollte der Streckenrekord, aufgestellt von Tadei Pivk (ITA) aus dem Jahr 2015, mit 2:24:35 Stun- den unterboten werden gibt es einen extra Bonus von euro 500. „Beat the record – get the Bonus“DATEN & FAKTENMountain Attack Termin: Ort: Strecke:Internationaler Tourenski Marathon 13.01.2017, Start: 16.00 Uhr, Dorfplatz Saalbach Skicircus Saalbach Hinterglemm 3 Distanzen auf markierten und gesicherten Pisten Marathon: 3010 Höhenmeter, 6 Gipfel Tour: 2036 Höhenmeter, 5 Gipfel Schattberg Race – Sprint mit Ziel am Schattberggipfel 1017 HöhenmeterText: Veranstalter