An Weihnachten, 24. Dezember 2016 findet um 15:00 Uhr die Kinderliturgie in der Pfarrkirche Kaprun statt, um 16:30 Uhr Anglöcklermesse mit anschließender Gräbersegnung, um 22:00 Uhr Christmette in der Barbarakapelle mit Bläser und um 23:00 Uhr Christmette mit Chorgemeinschaft in der Pfarrkirche Kaprun.