14.02.2017, 20:51 Uhr

fand am 13.02. die

"Nacht der Ballone 2017",

in Kaprun am Lechnerberg, statt.Heiße Musik, Lasershow, Feuerakrobatik u.v.m. Einige Bilder davon.Am 15.02.17 um 20 Uhr findet die Nacht der Ballone in Zell am See, statt.