Nachtrag zum Verkehrsunfall in Schüttdorf: Lenker meldete sich bei der Polizei

24.01.2017, 18:30 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

ZELL AM SEE / SCHÜTTDORF. Ein 31-jähriger Pkw-Lenker meldete sich am 24. Jänner 2017, gegen 8.40 Uhr, bei der Polizei Zell am See. Der Einheimische gab in seiner ersten Befragung an, dass in den Abendstunden plötzlich ein Gegenstand gegen seine Windschutzscheibe geschleudert wurde und diese durchschlug. Eine Kollision mit einem Fußgänger habe er nicht wahrgenommen. Er sei im ersten Moment und Schock weitergefahren. Einen technischen Defekt schloss er aus. Polizeibeamte führten nun eine Spurensicherung am Fahrzeug durch. Die Ermittlungen dauern an.