Nächstenliebe trotz Muppetshow : Kurt und Franziska Kwiatkowski aus Leogang

27.09.2016, 09:36 Uhr

In Westösterreich laufen die Fäden von ORA-International zusammen - gesammelt werden Lebensmittel, Kleider und Weihnachtspackerl für Kinder.

LEOGANG/PINZGAU (cn). Der ehemalige Gendameriebeamte Kurt Kwiatkowsi koordniert die Lieferungen aus insgesamt 40 Außenstellen aus dem ganzen Pinzgau und aus dem Tiroler Unterland. In Sonnrain 57 in Leogang hat er für ORA eine Halle angemietet, in welcher die gesammelten Produkte für Osteuropa - Lebensmittelpakete in Bananenschachteln, Kleiderspenden und schon bald wieder die Weihnachtpackerl für Kinder - zwischengelagert werden.

Die ORA-Sammelstellen im Pinzgau

Christliche GrundeinstellungBei seiner sozialen Tätigkeit, die auch viel administrative Arbeit mit sich bringt, wird der 75-jährige Kurt Kwiatkowski von Gattin Franziska unterstützt. Die beiden - sie haben sich übrigens auf einer Online-Partnerschaftsplattform kennen und lieben gelernt und vor fünf Jahren geheiratet - sind seit einiger Zeit gesundheitlich recht angeschlagen: "Daherkommen tun wir wie die alten Muppetshow-Figuren."Warum man sich das soziale Engagement trotzdem antut? "Das ist unsere christliche Grundeinstellung, Nächstenlebe ist wichtig", sagt der Pensionist, der auch ein führendes Mitglied der "Schwertbrüder Christi von Livland zur Salisburgensis" ist. Ein interessanter Umstand, aber das Ehepaar will jetzt lieber über ORA erzählen - schließlich gilt es, die Pinzgauer einmal mehr zum Spenden zu aktivieren.Die meisten Pakete kommen übrigens schon traditionell aus dem Oberpinzgau, wo Alois Kirchner aus Bramberg die dortige "Filiale" betreut. Aber wer weiß, vielleicht wird ja jetzt der Ehrgeiz im ganzen Bezirk geweckt...ORA-Sammelstellen gibt es außer jenen in Leogang und in Bramberg in Bruck, Hollersbach, Kaprun, Maishofen, Maria Alm, Mittersill, Neukirchen, Rauris, St. Martin und in Unken.