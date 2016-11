26.11.2016, 11:42 Uhr

Impressionen vom Nationalpark Advent in Mittersill!

Der Nationalpark Advent in Mittersill ist eröffnet. Ein sehr stimmungsvoller Adventmarkt mit allem was in den Advent passt. Von köstlichen Maroni, hausgemachten Keksen, Kletzenbrot, Punsch, Glühwein und aromatischen Gewürzen uns Soßen findet man viele Leckereien für Groß und Klein. Auch handgefertigten Weihnachtsschmuck, warme Hauben, Schals und Fäustlinge und vieles mehr wird angeboten. Ein Besuch am Nationalpark Advent im Mittesill wird zu einem schönen vorweihnachtlichen Erlebnis.