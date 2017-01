Neue Lieder über Gott und die Welt

18.01.2017, 13:50 Uhr

Stimmig arrangiert

Kurt Mikula aus St. Martin ist nicht nur leidenschaftlicher Religionslehrer, sondern auch ein erfolgreicher Liedermacher. In vielen Schulklassen werden seine erfrischenden Lieder über Gott und die Welt angestimmt. An der neuen CD hat MIkula mit Kindern und Jugendlichen in den Gemeinden des unteren Saalachtales zwei Jahre lang gearbeitet hat. Entstanden sind 17 Lieder mit stimmiger Musik und gehaltvollen Texten, die Kinder gleichermaßen wie Erwachsene ansprechen und begeistern. Sie sind aufwendig und professionell arrangiert: Mal rockig und kräftig, mal sanft und gefühlsvoll.

Apell an die Toleranz

Unter dem Titel „GedankenSchrankenBrecher“ appelliert der Autor an die Offenheit und Toleranz seiner Mitmenschen. "Durch das Singen kommen die Leut z‘samm", ist Mikula überzeugt. Seine Fangemeinde hat er deshalb auch digital auf YouTube ausgeweitet. Über vier Millionen Klick sprechen für das große Interesse an seinen religiösen Liedern zu Themen wie Vertrauen, Respekt und der Liebe Gottes.Mit dem Kauf der CD "Gedankenschrankenbrecher" wird zudem der Verein RollOn Austria - "Wir sind behindert" von Marianne Hengl unterstützt.Text: Mikula