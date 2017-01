Neues vom Kaprun Museum

08.01.2017, 11:37 Uhr

Zwei Räume für neue Ausstellungen adaptiert

Am Samstag, 7. Jänner wurden im Kaprun Museum unter der Regie von Doris Junger zwei Räume mit neuen Ausstellungen versehen.Raum eins ist der Fotografie, Raum zwei dem bäuerlichen Leben in Kaprun gewidmet.Bei eisigen Temperaturen wurden die Exponate im Aussenlager sortiert, entstaubt und im Museum aufgebaut.Danke an Doris Junger für die Ideen und den Helfern Anton Aberger, Hans Jäger und Otto Quinz.Die Ausstellung kann ab sofort besichtigt werden, die Beschriftung der Stücke erfolgt in den nächsten Tagen.Öffnungszeiten: Montag und Freitag von 10:00 bis 12:00 Uhr, Sonntag von 15:00 bis 18:00 Uhr.Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch.