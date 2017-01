13.01.2017, 08:31 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

Verletzungen unbestimmten Grades

NEUKIRCHEN. Ein 17-jähriger Pkw-Lenker fuhr gestern, am 12. Jänner 2017 gegen 18.35 Uhr, auf einer Gemeindestraße in Neukirchen am Großvenediger. Auf dem Beifahrersitz saß seine 15-jährige Freundin. In einer Kurve geriet der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und prallte in Folge gegen eine Betonmauer.Die 15-Jährige Pinzgauerin verletzte sich dabei unbestimmten Grades. Die Rettung brachte die Verletzte in das Tauernklinikum, Standort Mittersill. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden.