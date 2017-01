Notärzte: Die neue Rund-um-die-Uhr-Versorgung im Oberpinzgau ist durchgestartet

10.01.2017, 18:00 Uhr

Tauernklinikum-Ärzte und Honorarärzte

An den Wochentagen sind Ärzte des Tauernklinikums vor Ort und in der Nacht beziehungsweise an den Wochenenden sind es Honorarärzte aus der Region, die hier stationiert sind. Zu diesem Zweck wurde im 4. Stock des Krankenhauses eine Garconniere eingerichtet, in der die jeweiligen Notärzte nächtigen.

Lob auch seitens der SPÖ

Primar Dr. Peter Pozgainer, der ärztliche Leiter des Tauernklinikums: "Das ist wirklich eine sehr gute Lösung und ich freue mich, dass es gelungen ist, den dafür notwendigen Ärztepool zu füllen."Lob gibt es auch seitens der SPÖ; LAbg. Walter Steidl sinngemäß: "Es freut uns, dass aus unserer Veranstaltung ,Forum Gesundheit Oberpinzgau' dieses NEF-Projekt hervorgegangen ist und dass es auch umgesetzt wurde."