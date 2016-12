Pinzgau - das war der April 2016

28.12.2016, 12:09 Uhr

Foto: Gottfried MairhoferPIESENDORF. Die bereits im August 2015 begonnene erfolgreiche Grundzusammenlegung kann nun - nach einem langen und teilweise sehr steinigen Weg - gefeiert werden. Agrarlandesrat Josef Schwaiger: "Manchen Landwirten ist es sicher nicht leicht gefallen, sich von einzelnen Grundstücken zu trennen und neue zugeteilt zu bekommen. Ingesamt werden von diesem Projekt noch viele nachfolgende Generationen profitieren. Die Entscheidung dafür war richtig und zukunftsweisend."

Der Piesendorfer Bürgermeister bedankt sich bei allen Beteiligten. Die Neueinteilungsvariante ist vor allem auch durch den Einsatz und dem Verhandlungsgeschick von Obmann Anton Aberger (Obmann Flurbereinigung) und dessen Stellvertreter Josef Geisler zustande gekommen.Die ebenfalls entstandenen neuen Wege ermöglichen technisch und rechtlich optimale Zufahrtsverhältnisse und können auch von der Öffentlichkeit als Wanderwege benutzt werden. Umfangreiche Hecken- und Baumpflanzungen gewährleisten auch die ökologisch wertvolle Diversifizierung der Landschaft im Talboden von Piesendorf._________________________________________________________________________Foto: Klaus VorreiterDie Damen der Wikings Zell am See werden österreichische Staatsmeisterinnen. Nach einer perfekten Saison-Niederlage kann das Team im zweiten Finalspiel gegen die Damen aus Wien mit einem 4:0-Sieg den Titel holen. Da die Wikings- Damen bereits eine Woche vorher mit einem Sieg in Wien den Grundstein gelegt haben, haben die Zellerinen nun gewusst, dass die Mannschaft aus Wien alles geben wird, um in der Serie auszugleichen. Durch einen Triplepack von Andrea Wiedemaier und einem Tor von Tereza Kalnayova fällt die Entscheidung aber schon nach zwei Dritteln und im letzten Spielabschnitt wird der Vorsprung souverän verwaltet. Kapitänin Viki Fersterer: "Ich bin stolz, Teil dieses Teams zu sein! Nach so einer Saison stehen wir verdient ganz oben. Und: Im Finale haben wir keine Gegentreffer bekommen."_________________________________________________________________________Foto: FaistauerZELL AM SEE. In einer kleinen Feierstunde im „Traditionsgasthof Steinerwirt“ wird der Zellerin Anny Mayer-Schönberger das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Zell am See verliehen. Bürgermeister Peter Padourek und seine Stellvertreter danken der Geehrten für ihre besonderen Verdienste und ihr umfangreiches Engagement rund um das Zeller Kino.Seit genau 65 Jahren betreibt Anny Mayer-Schönberger bereits das Lichtspieltheater, das sie 1951 von ihren Eltern übernommen hat. Außergewöhnliche Filmvorführungen und Premieren haben zur Glanzzeit des Kinos prominente Persönlichkeiten nach Zell am See gelockt. Im Jahr 1993 ist Anny Mayer Schönberger bereits die Kulturmedaille der Stadt für ihr kulturelles Wirken verliehen worden.