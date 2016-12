Pinzgau - das war der Juni 2016

29.12.2016, 19:13 Uhr

Almsommer-Eröffnung auf der Kapelleralm

MTB-Spektakel in Leogang

Foto: Klaus VorreiterEMBACH (vor). Nach einer gemeinsamen Wanderung von Embach zur Kapelleralm und einem Gottesdienst geben Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf, LR Hans Mayr, LAbg. Michael Obermoser, Bgm. Michaela Höfelsauer und Christian Wörister (Ferienregion NPHT) den Startschuss für den heurigen Nationalpark-Almsommer. Mit viel Witz und Humor führt der beliebte ORF-Moderator Philipp Meikl mit der Trachtenmusikkapelle Embach, der Klocker Hausmusi, den Weisenbläsern und Schnalzern durch den Nachmittag. Für das leibliche Wohl sorgten die Almleute Dagmar und Christian Rudolf.__________________________________________________________________________Foto: Gottfried Maierhofer

, Aaron Gwin (im Bild) und Rachel Atherton, können ihre Titel in einem an Spannung kaum zu überbietenden Finale verteidigen. Der 10. Weltcup-Sieg en suite im Mountainbike-Downhill bringt Atherton (GBR) einen Eintrag in die Rekord-Bücher. Im Hundertstel-Krimi bei den Herren haben Österreichs Downhiller nichts mitzureden.Marco Pointner von Saalfelden-Leogang Touristik: „Über 16.000 Zuschauer sind an den vier Veranstaltungstagen wieder vor Ort, darauf können wir sehr stolz sein."