Poetry Slam Premiere auf der Schmitten

09.12.2016, 15:50 Uhr



Vielfalt der Sprache

Hochkarätige Slam-Poeten und eine atemberaubende Atmosphäre wurden beim ersten Poetry Slam auf der Schmitten geboten! Rund 60 Gäste nahmen den Weg auf sich, ließen sich im Glitzern der Nachtlichter mit der Gondel zum Berg führen und füllten für den Premiere-Abend die AreitAlm, die durch ihr ganz besonderes Ambiente Literatur einen edlen Charakter verlieh.Nach der Anmoderation durch Lukas Wagner ging es dann auch schon los. Nachwuchspoeten aus der Region, als auch etablierte Performance-Künstler traten im Bühnenlicht der AreitAlm gegeneinander an. Mit dabei: Helene Ziegler (die österreichische U20-Trize-Meisterin) aus Stuhlfelden, die im Wettstreit gegen Annika Igler (Nachwuchstalent aus Bad Reichenhall), Jonas Balmer (U20 Meister 2015) und anderen Talenten den Sieg erringen wollte. Im Finale landeten dann aber Rebecca Heims (Wahlsalzburgerin und Nachwuchsgröße aus Mainz), die mit sehr tiefgründiger Literatur die Herzen des Publikums weich werden ließ, der Kabarettist Bastian Mayerhofer der sich über die „Rübenpresse“ echauffierte und der österreichische Vize-Meister im Poetry Slam Simon Tomaz, der in seinen Texten wortgewaltig bewies, wie vielfältig Sprache sein kann und prompt zwei politisch-kritische Texte rausklatschte, die in ihrer Kuriosität („Uno spielen“ und „Ein Text über Wa(h)le“) nicht zu überbieten waren.

Zwei Gewinner

Das Publikum spielt beim Poetry Slam eine ganz besondere Rolle, denn aus all den Teilnehmern küren die Zuseher per Jurywertung den/die Sieger/in des Abends. Zell am See konnte sich jedoch nicht entscheiden und schoss punktegleich zwei Gewinner den ersten Platz hinterher. Bastian Mayerhofer und Simon Tomaz durften sich den Pot teilen!Ein unglaublicher Abend, der noch einiges versprach: Die Fortsetzung des Poetry Slams in Zell am See gibt es am 14. April 2017 auf der MS Schmittenhöhe – dem wohl ersten Schiff-Poetry Slam in Österreich.Text: Schmitten