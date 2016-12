REFISHED Taschen Pop-Up >>> cooles Design aus upcycelten Zement- & Fischfuttersäcken

Das faire Mode-Label REFISHED lädt ein zu einem Nachmittags Pop-Up in den HIRSCHEN in Zell am See und präsentiert dort toll designte upcycelte Taschen und Accessoires aus upcycelten Zement- und Fischfuttersäcken. Hier wird jeder fündig, der außergewöhnlich und bewusst schenken möchte. Designed von Sissi Vogler in Österreich, handgemacht mit viel Liebe in einer sozialen Werkstätte in Kambodscha.Jede Tasche ist ein handgemachtes Unikat, fair produziert, auf jedem Stück unterschreibt der Näher, dessen Profil man online auf refished.com einsehen kann.REFISHED möchte beweisen, dass Ethik und Style kein Gegensatz sind - die Taschen sind wahrlich ein echter Hingucker.Mehr Infos auf: www.refished.com