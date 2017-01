Ronachkopf Skitouren Challenge. Anmeldung bis Donnerstag, 9.02. bis 16:00 Uhr per E-Mail an: sc-zellamsee@sbg.at (Achtung begrenzte Teilnehmerzahl). Weitere Infos unter www.skiclub-zellamsee.at

Am Samstag, den 11. Februar 2016 findet die 1. Ronachkopf Skitouren Challenge statt. Gestartet wird beim Parkplatz Ronachkopf (800 m) und Ziel ist der Ronachkopfgipfel auf 1.350 m. Die Länge der Strecke beträgt 2,5 km und es müssen dabei 550 Höhenmeter überwunden werden.Parkplatz & Startnummernausgabe ist ab 13:30 Uhr am Parkplatz Strandbad in Thumersbach. Es verkehrt ein kostenloser Shuttleverkehr zwischen Parkplatz und Startbereich für alle TeilnehmerInnen!

Gestartet werden kann in 2 Klassen.Hobby-Klasse: Start um 15:00 Uhr, gemischte Klasse, es gewinnt die beste MittelzeitSprinter-Klasse: Start um 16:00 Uhr, Damen- und MännerklasseDas Startgeld beträgt € 20,- (inkl. Essen & Getränk)Siegerehrung findet um ca. 18:30 Uhr in der Enzianhütte statt. Es gibt tolle Sachpreise zu gewinnen.Anmeldung bis Donnerstag, 9.02. bis 16:00 Uhr per E-Mail an: sc-zellamsee@sbg.at(Achtung begrenzte Teilnehmerzahl)Weitere Infos unter www.skiclub-zellamsee.at