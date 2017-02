Saalbach: Dramatische Stunden in einer Pension - Feuer!

04.02.2017, 06:14 Uhr

Presseaussendung der Polizei Salzburg

Schmorbrand mit starker Rauchentwicklung

SAALBACH HINTERGLEMM. Gestern Abend, am 3. Februar 2017 gegen 22.00 Uhr, war ein 55-jähriger Installateur im Auftrag einer Firma damit beschäftigt, in einer im Ortszentrum von Saalbach gelegenen Pension einen leck gewordenen und sich im Keller des Objektes befindlichen Boiler zu schweißen.Dabei fing aufgrund der Hitzeentwicklung die Isolation des Boilers Feuer und es entstand innerhalb kürzester Zeit ein Schmorbrand mit starker Rauentwicklung im gesamten Objekt. Der Installateur musste nach einem vergeblichen Löschversuch das Objekt verlassen und verständigte per Notruf die Feuerwehr.

Fünf Gäste mit Anzeichen auf eine Rauchgasvergiftung

Zum Zeitpunkt des Vorfalles befanden sich im angeführten Objekt noch insgesamt 24 Urlaubsgäste dänischer Herkunft sowie zwei Angestellte. Diese gelangten, nachdem sie auf die heftige Rauchentwicklung in der Pension aufmerksam geworden waren, über den Treppenabgang des Hauses sowie einen Balkon ins Freie. Wie bisher bekannt ist, wurden fünf Urlaubsgäste mit leichten Anzeichen auf eine mögliche Rauchgasvergiftung vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Zell am See eingeliefert. Der entstandene Sachschaden dessen Höhe derzeit noch nicht bekannt ist, dürfte nicht unerheblich sein.