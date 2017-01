Saalbach: Ein evakuiertes Hotel und eine gesperrte Fußgängerzone

20.01.2017, 14:42 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

Eine chemische Reaktion

Die Ermittlungen laufen

SAALBACH HINTERGLEMM. Ein 27-jähriger Saisonarbeiter war gestern, am 19. Jänner 2017 mittags in Saalbach, in einem Hotel damit beschäftigt, PH-Wert-Granulat mit Chlorgranulat für den SPA-Bereich des Hotels aufzubereiten.Dabei kam es zu einer chemischen Reaktion wonach starker Chlorgeruch aus der Hotelanlage austrat. Das Hotel wurde evakuiert und die Fußgängerzone kurzerhand gesperrt. Der Einsatz dauerte knapp fünf Stunden.Den 27-jährigen Rumänen brachte die Rettung zur Vorsorgeuntersuchung in das Krankenhaus Zell am See. Der Arbeiter wurde bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Die Ermittlungen, warum es genau zur chemischen Reaktion gekommen ist, laufen.