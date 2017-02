Saalbach: Streit zwischen Urlaubern und einem Taxilenker eskalierte

05.02.2017, 07:11 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

SAALBACH HINTERGLEMM. Ein 22-jähriger Schwede steht im Verdacht, am Abend des 4. Februar 2017 eine Beifahrertüre eines Taxis, das vor einer Bar in Saalbach stand, mit dem Skistock beschädigt zu haben. Der Taxilenker und der Schwede mit dessen Bruder gerieten daraufhin in Streit, woraufhin der 22-Jährige mit den Schiern versuchte, über die angrenzende Piste zu flüchten. Der Taxilenker und ein Kollege (33) hielten den Schweden und dessen Bruder (22) an.

Alkoholisierung

Dabei kam es zum Gerangel, bei dem der Schwede mit dem Skistock auf den Taxilenker (58) einschlug. Bei Eintreffen der Streifenbeamten schien die Lage wieder beruhigt zu sein. Während die Polizisten die Taxilenker zum Vorfall befragten, ergriff der 22-jährige Schwede die Flucht mit seinen Skiern über die Piste. Ein Beamter hielt den Mann wenige Meter später an. Der Schwede wehrte sich bei der Festnahme und versuchte sich loszureißen. Eine Vernehmung der beiden war aufgrund der Alkoholisierung nicht möglich. Der Taxilenker blieb unverletzt, der Schwede hatte Kratzer am Hals und ließ sich im Krankenhaus Zell am See behandeln. Die beiden werden auf freiem Fuß angezeigt.