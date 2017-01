Saalfelden: Alkoholisierte Frau verursachte einen Frontalzusammenstoß

21.01.2017, 07:11 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

SAALFELDEN. Auf einer Gemeindestraße in Saalfelden kam es am gestern, am 20. Jänner 2017 gegen 21.05 Uhr, trotz geringer Fahrgeschwindigkeit zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW. Eine schwer alkoholisierte Kellnerin übersah den ihr entgegenkommenden PKW eines 40-jährigen Einheimischen. Ein durchgeführter Alkotest bei der 23-Jährigen ergab 1,52 Promille. Der Führerschein wurde der Frau abgenommen. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Die PKW wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.