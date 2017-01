Saalfelden: Ein Arbeiter stürzte zwei Meter, ein anderer vier Meter in die Tiefe

31.01.2017, 17:08 Uhr

Zwei Presseaussendungen der Polizei

Verletzt: 54-jähriger Saalfeldner

Bei Arbeiten in einem Industriebetrieb in Saalfelden verletzte sich ein 54-jähriger Leasingarbeiter am 31. Jänner 2017. Der 54-jährige Saalfeldener war mit Arbeiten an einer Füllmaschine beschäftigt, rutschte ab und stürzte aus einer Höhe von zwei Metern auf den Boden. Dabei verletzte sich der Arbeiter unbestimmten Grades. Die Rettung brachte den Verletzten in das Krankenhaus Zell am See.

Bei Malerarbeiten in einem Geschäft in Saalfelden verletzte sich ein 48-jähriger Maler am 31. Jänner 2017. Der Maler aus Saalfelden führte Arbeiten in einer Höhe von vier Metern durch und rutschte dabei von der Leiter. In Folge stürzte er auf den Boden und verletzte sich dabei unbestimmten Grades. Die Rettung brachte den Verletzten in das Krankenhaus Zell am See.