Saalfelden: Streit zwischen zwei Männern endete für einen im Spital

28.01.2017, 06:11 Uhr

Presseaussendung der Polizei Salzburg

SAALFELDEN. Vor einem Lokal gerieten ein Pongauer (20) und ein Saalfeldener (19) heute, am 28. Jänner 2017, gegen 1.10 Uhr in Streit, der tätlich endete. Einer der beiden verletzte sich dabei leicht. Die Rettung brachte den Verletzten in das Krankenhaus Zell am See. Die Männer werden angezeigt.