Zell am See

, 5700 Zell am See AT

Fußgängerzone , 5700 Zell am See AT

Erleben auch Sie die Show der Extraklasse am 07. Februar 2017 direkt im Zentrum von Zell am See. Echter Rennbetrieb mitten in der Stadt, vor einer atemberaubenden Kulisse. Das bedeutet echte Kippstangen, echter Schnee und echte Promis zum Angreifen. Für Spannung und spektakuläre Rennatmosphäre ist also gesorgt, wenn sich die Läufer von der Startrampe katapultieren und durch die Fußgängerzone wedeln.



Eintritt FREI!



Termin: 7.2., ab 16.30 Uhr, Zentrum