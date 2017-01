Schwerer Verkehrsunfall in Kaprun forderte vier Verletzte

04.01.2017, 16:45 Uhr

Zu Beginn mussten die Einsatzkräfte von eingeklemmten Personen ausgehen, deshalb wurde neben der örtlichen Feuerwehr Kaprun auch die Feuerwehr Zell am See mitalarmiert. Die vier Fahrzeuginsassen konnten sich dann aber selbstständig aus dem schwerbeschädigten Fahrzeug retten.

"Die Insassen hatten großes Glück..."

„Die Insassen hatten großes Glück bei dem Absturz und konnte sich selbst aus dem Wrack befreien“, so Einsatzleiter Gerhard Lederer von der Feuerwehr Kaprun. „Die Feuerwehrkräfte sicherte die Unfallstelle ab, führten die Aufräumungs- sowie Bergearbeiten an der Unfallstelle und bauten einen Brandschutz auf“, schildert der Kapruner Ortsfeuerwehrkommandant Gerhard Lederer.Die Feuerwehr Kaprun war mit 16 Mann und drei Fahrzeugen und die Feuerwehr Zell am See mit 23 Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz. Polizei, Notarzt und Rotes Kreuz waren ebenfalls am Einsatzort.Text: FF KaprunFotos: FF Kaprun, LM David DomenikHomepage: www.ffkaprun.at