30.12.2016, 20:21 Uhr

Skiunfälle im Oberpinzgau

Am 30. Dezember 2016 kollidierten im Schigebiet Hochkrimml-Gerlosplatte, auf der blauen Piste Nummer 83, eine 14-jährige einheimische Skifahrerin und ein 49-jähriger deutscher Urlaubsgast. Das Mädchen blieb unverletzt, der Deutsche verletzte sich unbestimmten Grades im Rückenbereich.



Im Gemeindegebiet von Krimml, im Schigebiet der Gerlosplatte, fuhr ein unbekannter Skifahrer eine 15-jährige Urlauberin aus Deutschland an und beging Fahrerflucht. Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen.



Am heutigen Tag wurde ein weiterer Skiunfall vom Vortag bekannt. Dabei kollidierte ein 14-jähriges Mädchen aus Deutschland mit einem unbekannten Skifahrer und wurde leicht verletzt. Die Rettung brachte die Verletzten in das Krankenhaus Mittersill. Die Ermittlungen zu den Fahrerflüchtigen laufen.

