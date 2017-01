Spendenerlös durch Weihnachtseislaufen

25.01.2017, 14:19 Uhr

„Herzlichen Dank an alle Beteiligten und die vielen begeisterte Eisläuferinnen und Eisläufer für diese große Spende! Das Geld wird dringend benötigt, sei es für die direkte finanzielle Unterstützung betroffener Familien oder unser Therapie- und Nachsorgeangebot “, erklärte eine glückliche Heide Janik bei der Spendenübergabe.Hansjörg Tischberger, Geschäftsführer des Freizeitzentrums Zell am See, freute sich über die vielen Besucher in der Eishalle: „Zum vierten Mal in Folge war unser Gratis-Eislauftag sehr gut besucht. Die Benefiz-Aktion ist für uns und unseren Partner, die Salzburger Sparkasse in Zell am See, eine tolle Möglichkeit Kinder zu unterstützen, die unsere Hilfe dringend benötigen!“Text: Kinderkrebshilfe