Sternenadvent auf der Burg Kaprun

12.12.2016, 21:04 Uhr

Kaprun

Am 3. Adventswochende fand auf Burg Kaprun der Sternenadvent, was einer der traditionelle Höhepunkte der Region Kaprun ist, statt. Viele Aussteller sorgen in den historischem Gemäuern mit bunten Ständen für ein weihnachtliches und stimmungsvolles Gefühl. Das Programm begeisterte mit einem abwechslungsreichen Angebot, von zahlreichen Workshops, ein umfangreiches Musikprogramm von 2. bekannten Pinzgauern Musikgruppen, den Weisenbläser und der Krampusgruppe Kaprun. Für die kleinen Besucher gab es Geschichten am Lagerfeuer. Für das leibliche Wohl wurde gesorgt, so konnte man sich mit leckerem Punsch oder Glühwein von innen wärmen oder mit Würstl oder Gulaschsuppe stärken. Und wem da immer noch zu kalt war, der konnte sich am Druidentrank wärmen.Wir freuen uns aufs nächstes Jahr, wenn sich dann wieder die Burgtore öffnen und uns in ein altertümliches vorweihnachtliches Gefühl verzaubern.