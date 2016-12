Sternsinger als Heilige Könige unterwegs

22.12.2016, 15:55 Uhr

Sternsingergruppen ziehen von Haus zu Haus und bringen an den Türen von Häusern und Wohnungen den Sternsingersegen an um für wohltätige Zwecke Geld zu sammeln. Der Brauch ist ab dem 16. Jahrhundert nachweisbar.

In Mitteleuropa ist das Sternsingen ein traditioneller katholischer Brauch. Aufzeichnungen des Klosters St. Peter in Salzburg belegen ein erstes Sternsingen im Jahr 1541. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts gibt es in Deutschland, Österreich und Belgien zentral gesteuerte Sternsingeraktionen. Gesammelt wird meist für Entwicklungshilfeprojekte, die weltweit Kindern in Not helfen.In Österreich organisiert seit 1954 die Katholischen Jungschar Sternsingen. Die Dreikönigsaktion, das Hilfswerk der Katholischen Jungschar verwaltet die gesammelten Spenden und unterstützt damit jährlich rund 500 Projekte in 20 verschiedenen Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika. Die heute rund 85.000 Sternsinger/innen verkündigen die Frohe Botschaft, bringen Segen in die Häuser und sammeln Spenden.