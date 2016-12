Stuhlfelden: Die Männer, die Steine auf die Asylunterkunft warfen, sind ausgeforscht worden

28.12.2016, 19:03 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

STUHLFELDEN. Polizeibeamte aus Mittersill konnten die Täter nach einer Sachbeschädigung an einer Asylunterkunft in Stuhlfelden rasch klären. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung fiel der Verdacht rasch auf drei Einheimische im Alter von 20 Jahren. Alle drei waren zur Sachbeschädigung geständig. Sie gaben an, dass sie gemeinsam nach einer Zechtour in alkoholisierten Zustand beschlossen einen "Streich" zu spielen. Sie warfen hierfür faustgroße Steine gegen zwei Fenster. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Personen wurden wie berichtet bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Anzeige auf freiem Fuß an.