Stuhlfelden: Unbekannte warfen Steine an die Fenster der Asylwerberunterkunft

28.12.2016, 13:14 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

STUHLFELDEN. Unbekannte warfen gestern, am 27. Dezember 2016 gegen 23.45 Uhr, in Stuhlfelden Steine gegen zwei Fenster einer Asylunterkunft. Zwei Fenster wurden beschädigt. Ein Stein durchschlug die Scheibe und landete im Wohnzimmer neben der Couch. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner aus Somalia und Gambia machten Angaben zumindest vier Personen gesehen zu haben, die in einem weißen Minivan davongefahren seien. Die Ermittlungen laufen.