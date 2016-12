Tauernklinikum-Ärzte nutzten ein sogenanntes Laparoskopie-Trainingsmodul

16.12.2016, 14:09 Uhr

Mehrere Operationstechniken

Angeboten wurden unter anderem Basismodule sowie Module zur Sigmaresektion (Operation am Dickdarm), zur Adipositaschirurgie (Eingriffe zur Bekämpfung von krankhaftem Übergewicht) sowie zu gynäkologischen und urologischen Operationen. Zusätzlich dazu gab es auch Module, um die handwerkliche Geschicklichkeit zu trainieren.

Primar Kai-Uwe Asche: "Das sind beste Voraussetzungen..."

In diesen Bereichen konnten sich Ärzte der Allgemeinchirurgie, der Gynäkologie und der Urologie sowie OP-Pflegekräfte der Standorte Mittersill und Zell am See professionell in gewohnter OP-Umgebung weiterbilden. Primar Kai-Uwe Asche sehr erfreut: „Wir können das sehr gute Training in einem unserer OPs machen, wodurch wir in unserer gewohnten Umgebung die Abläufe üben und perfektionieren können. Das sind die besten Voraussetzungen für unsere Arbeit im OP.“