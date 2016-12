Taxenbach: Unbefugter Gebrauch eines Autos & Fahren ohne Führerschein

17.12.2016, 10:24 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

TAXENBACH. Gestern, am 16. 12. 2016, um 14.40 Uhr wurde durch Polizeibeamte im Rahmen von durchgeführten Schwerpunktkontrollen auf der B 311 in Taxenbach ein Fahrzeuglenker einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen.Im Zuge der Überprüfung wurde festgestellt, dass der 24 Jahre alte Pongauer keine Lenkberechtigung besitzt. Des Weiteren nahm er den Pkw seiner Freundin ohne deren Wissen unbefugt in Betrieb und wollte von Kaprun nach Bischofshofen fahren.

Offensichtliche Symptome

Anzeige bei der BH Zell am See

Da aufgrund offensichtlicher Symptome der Lenker im Verdacht stand, das Fahrzeug unter Drogen-, bzw. Medikamenteneinfluss gelenkt zu haben, wurde dieser zu einer Fahrtüchtigkeitsuntersuchung dem Amtsarzt vorgeführt.Die ärztliche Untersuchung ergab, dass der Lenker fahruntüchtig war. Eine Blutabnahme verweigerte der Lenker.Der Fahrzeugschlüssel wurde abgenommen, die Weiterfahrt untersagt.Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft bzw. Bezirkshauptmannschaft Zell am See zur Anzeige gebracht.